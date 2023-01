DC, ci siamo: l'annuncio a breve, James Gunn svela quanti progetti saranno presentati

Dopo aver risposto ai fan delusi che non vorrebbero vedere famosi attori Marvel trasferirsi in casa DC, il nuovo co-ceo dei DC Studios James Gunn ha continuato, tramite i social, a fornire indizi circa l'imminente annuncio per il futuro della saga.

I fan della DC stanno aspettando con il fiato sospeso di scoprire cosa hanno in serbo James Gunn e Peter Safran per il DC Universe, ora che il duo opera come co-CEO dei DC Studios. Sui social media, in queste ore, Gunn ha anticipato gli imminenti aggiornamenti sul franchise, precisando quanti progetti all'incirca saranno svelati.

In un commento al suo recente post su Instagram, Gunn ha confermato che lui e Safran non riveleranno il loro piano di 8-10 anni questo gennaio, ma si concentreranno "solo su alcuni progetti del primo capitolo" del loro franchise. Insomma, come prevedibile, in questa primissima fase della 'rinascita' della DC i fan non dovranno aspettarsi tanto una line-up completa e definitiva che copra l'intero prossimo decennio, quanto una prima infarinatura che possa lasciar intendere la decisione presa dai due creatori. Da notare poi come James Gunn non abbia utilizzato il termine 'Fase', tipico dei Marvel Studios di Kevin Feige, ma 'Capitolo', che però chiaramente va inteso allo stesso modo.

L'annuncio è atteso entro la fine di gennaio, dunque manca pochissimo ormai: quali progetti DC vi aspettate di vedere, entro martedì prossimo? Ditecelo nei commenti.