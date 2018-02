DC: Sebastian Stan vorrebbe interpretare l'Enigmista, Tommy Wiseau... il Joker!

Di attori che si autocandidano per ruoli in cinefumetti (o, in questo caso, nell' Universo Cinematografico DC Comics ) vi parliamo spesso e volentieri qui su, ed oggi non siamo da meno.

Infatti vi proponiamo due attori che si sono autocandidati per ruoli in alcuni potenziali cinefumetti. Iniziamo con Sebastian Stan, il Soldato d'Inverno del Marvel Cinematic Universe. La sua non è una vera e propria candidatura ma, rispondendo alla domanda 'quale personaggio dei fumetti DC interpreteresti?', l'attore ha affermato senza pensarci due volte: "L'Enigmista. In assoluto il mio personaggio DC preferito". "In tutta onestà non saprei nemmeno cosa fare con quel personaggio, ma è davvero molto, molto folle" ha continuato Stan. Chiaramente non lo vedremo proporsi per il ruolo ma i fan potranno fare le loro considerazioni a riguardo.

Un altro attore che si è candidato recentemente su Twitter, invece, è Tommy Wiseau. Il protagonista e regista del disastroso The Room, tornato alla ribalta grazie all'interpretazione di James Franco in The Disaster Artist, ha fatto sapere su Twitter di essere pronto per interpretare il Joker nella pellicola stand-alone che dirigerà Todd Phillips. La domanda, ovviamente, è: Phillips prenderà in considerazione Wiseau, dopo aver contattato un attore del calibro di Joaquin Phoenix per la parte?

Chissà, noi vi terremo aggiornati.