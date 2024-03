DC, scoprite i nuovi set LEGO e Mattel per Batman ispirati a Il cavaliere oscuro

In attesa dei nuovi annunci sul futuro del DCU, in queste ore Warner Bros Discovery ha annunciato una nuova edizione della DC Superhero Academy, una vera e propria accademia per giovani fan che nel corso di una giornata potranno partecipare a prove e allenamenti ispirati ai supereroi DC.

Per l'occasione, sono stati annunciati anche nuovi prodotti DC targati Mattel e LEGO, principalmente dedicati al personaggio di Batman, ai suoi gadget e ai suoi villain.

Mattel partecipa al concorso DC Superhero Academy con tutta la sua linea di prodotti targati DC come l’iconica Batmobile Imaginext, che con Batman posizionato al suo interno è in grado di lanciare dei dischi per sconfiggere i nemici. Inoltre da segnalare anche le nuove referenze dedicate alla popolare serie animata di DC e Warner Bros. Animation Batwheels, in particolare Buff il Bat-camion, un veicolo perfetto da usare anche come garage per tutti gli altri veicoli Bathweels dato che il retro del camion si trasforma in una rampa per permettere ai veicoli di sfrecciare fuori alla volta di nuove missioni.

Anche LEGO partecipa all’iniziativa con i suoi prodotti DC, tra cui: la Batmobile Tumbler, perfetta da realizzare ed esporre, il modello protagonista della trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ma anche l’iconico modello visto nel celebre film del 1989 Batman di Tim Burton. L’auto ha un abitacolo apribile, un comando che solleva in posizione 2 blaster, un cofano apribile, e un tubo di scarico fiammeggiante. Inoltre, sono incluse anche le minifigure di Batman e di Joker.

