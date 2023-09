DC, la saga di James Gunn ha una nuova casa: i film DCU girati vicino ad Harry Potter

In attesa del primo capitolo del nuovo DCU, l'ambiziosa saga reboot del DCEU pensata da James Gunn e Peter Safran tra film, serie tv, fumetti e videogame, Warner Bros ha svelato quale sarà il quartier generale ufficiale dei DC Studios.

In queste ore infatti Warner Bros. Discovery ha annunciato dei piani ambiziosi per espandere i suoi Warner Bros. Studios Leavesden, lo studio televisivo e cinematografico con sede nel Regno Unito, che vedrà la struttura crescere di ulteriori 400.000 metri quadrati di spazio di produzione e supporto e di altri 10 stage, ampliandone il numero del 50% da 19 a 29. Questo nuovo piano di sviluppo è particolarmente emozionante per James Gunn e Peter Safran, le menti creative dietro i DC Studios, poiché Leavesden è destinato a diventare il principale centro di produzione della saga DCU. Non a caso, i due produttori saranno personalmente coinvolti nello sviluppo dei nuovi stage, fornendo Si input e idee sulla progettazione e sulle caratteristiche delle nuove strutture.

Sviluppato in collaborazione con il contributo del Three Rivers District Council e del Watford Borough Council, questo sforzo di espansione è pronto a generare 4.000 opportunità di lavoro in tutto il Regno Unito. Inoltre, si prevede che il contributo dello studio all’economia del Regno Unito aumenterà di oltre 200 milioni di sterline. "I Warner Bros. Studios Leavesden sono riconosciuti a livello mondiale per i loro palcoscenici e le loro strutture eccezionali e, con questa espansione che aggiungerà capacità significative alle strutture, diventeranno la sede di una narrazione ancora più incredibile", ha affermato il direttore operativo di WBD Simon Robinson in un comunicato. “Siamo orgogliosi non solo di far crescere le nostre produzioni a Leavesden e di renderlo l’hub principale dei DC Studios, ma anche di aumentare il nostro contributo economico e comunitario al settore creativo del Regno Unito”.

Oltre ad ospitare gli studi dedicati al tour del mondo di Harry Potter, le location di Leavesden hanno visto nascere recenti film e programmi TV targati WBD come The Batman, Barbie, House of the Dragon e il nuovo Aquaman e Il Regno Perduto. Da notare comunque che i set non sono esclusivi della Warner Bros. e qualsiasi film può utilizzarli indipendentemente dai legami con lo studio.: recentemente, infatti, hanno ospitato la lavorazione di film come Mission: Impossible - Dead Reckoning, Fast X e Venom: Let There Be Carnage.

Per altre curiosità, scoprite quanto guadagna James Gunn ora che è a capo dei DC Studios.