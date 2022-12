DC, rivoluzione: James Gunn ha deciso i piani della saga, ecco quando ci sarà l'annuncio!

Dopo i clamorosi annunci del licenziamento di Henry Cavill in vista di un nuovo Superman e dell'improvviso ritorno di Ben Affleck in qualità di regista, il nuovo presidente dei DC Studios James Gunn ha diffuso in queste ore un'altra grande notizia per i suoi fan.

Come potete leggere nel post in basso, condiviso dallo stesso Gunn sulla propria pagine ufficiale del social network Twitter, i piani ufficiali per il futuro del DC Universe saranno annunciati molto presto, più precisamente ad anno nuovo durante i primi giorni del 2023: "Peter Safran e io abbiamo deciso i piani per il futuro della saga, e vi anticipo che non potremmo esserne più esaltati: vi comunicheremo qualche notizia in più circa i nostri primi progetti ufficiali all'inizio del prossimo anno".

L'appuntamento dunque, sebbene non abbia ancora una data precisa, è previsto per gennaio 2023, dopo le festività natalizie. Qualche giorno fa, come saprete se ci seguite quotidianamente, l'Hollywood Reporter aveva segnalato che James Gunn avrebbe condiviso i suoi piani per la DC con Warner Bros Discovery entro la fine dell'anno: a meno di fughe di notizie, i fan dovranno ingannare l'attesa con qualche fetta di panettone in più.

