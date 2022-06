DC risponde a Marvel: anche Warner sarà al Comic-Con di San Diego, ma c'è un ma...

Dopo che nei giorni scorsi Kevin Feige ha annunciato la presenza dei Marvel Studios a San Diego, Warner Bros. rilancia confermando che il Comic Con 2022 ospiterà anche un panel di DC Films, anche se ci saranno alcune differenze rispetto al passato.

The Hollywood Reporter ha infatti riferito che anche Warner Bros. Discovery, fresca della sua recente fusione, sarà sul palco di San Diego, sebbene DC Films avrà una presenza meno centrale del solito. Secondo quanto riportato infatti saranno previsti tanti panel dedicati al mondo della televisione e dello streaming, come House of the Dragon, The Sandman e la terza stagione della serie animata di Harley Quinn, ma a quanto pare il CEO David Zaslav abbia apportato alcuni "grandi cambiamenti" all'approccio del Comic-Con quest'anno.

Apparentemente, "i film che usciranno nel 2023, come The Flash e Blue Beetle, non avranno alcun panel dedicato, poiché considerati ancora troppo lontani perché una qualsiasi presentazione possa avere un impatto significativo". Non è neanche chiaro se titoli del calibro di Black Adam e Shazam! Fury of the Gods, che arriveranno nei prossimi mesi, saranno presenti, poiché i piani sono "ancora in fase di definizione" per quanto riguarda i contenuti cinematografici dello studio da mostrare alla convention. Il rapporto aggiunge: "La presenza della Warner Bros. Discovery al Comic-Con ha lo scopo di rassicurare i fan sul fatto che la società è ancora a lavoro sul brand DC, anche se dopo la fusione le aziende e i marchi sono in fase di ristrutturazione per procedere verso una nuova direzione."

Il San Diego Comic-Con 2022 si svolgerà da giovedì 21 luglio a domenica 24 luglio. Per altre letture, ecco quali potrebbero essere gli annunci della Marvel.