DC, i registi di Batgirl commentano The Flash: 'Ci ha fatto sentire tristi'

Batgirl rimane la vittima più illustre di Warner Bros Discovery e delle cancellazioni interne all'azienda in vista della chiusura del DCEU e del lancio del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, ma molti potrebbero non ricordare quanto il film sarebbe stato legato a The Flash di Andy Muschietti.

In origine, infatti, era previsto che dopo gli eventi di The Flash il Batman di Michael Keaton sarebbe rimasto in pianta stabile nel DCEU e i fan lo avrebbero rivisto proprio in Batgirl, nel quale l'anziano Bruce Wayne sarebbe diventato il mentore della giovane Barbara Gordon. Tutto è cambiato, però, e Batgirl non vedrà più la luce della sala, ma ciò non ha impedito al co-regista di Batgirl Adil El Arbi di andare a vedere The Flash al cinema. Ecco che cosa ha detto in proposito:

"L'abbiamo guardato e ci ha fatto sentire tristi", ha detto Adil durante una recente intervista concessa a Insider. "Abbiamo amato ciò che hanno fatto il regista Andy Muschietti e sua sorella Barbara, che ha prodotto il film. Ma vedere la loro opera ci ha ricordato quanto siamo stati vicini a far parte di questa splendida saga. A differenza di The Flash, Batgirl non ha avuto la possibilità di mostrarsi al pubblico e farsi giudicare dagli spettatori, nel bene e nel male. Ci sarebbe piaciuto avere il responso del pubblico, dovrebbe spettare a chi va al cinema pagando il biglietto decidere cosa è buono e cosa non lo è, cosa merita di essere visto e cosa non lo merita." Il co-regista Bilall Fallal ha aggiunto: "Siamo tormentati dalla sensazione di un lavoro rimasto in sospeso e non è molto piacevole".

Nel frattempo, vi ricordiamo che The Flash è arrivato in home-video in Italia.