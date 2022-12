DC, il regista di Logan James Mangold si unirà al nuovo team di James Gunn?

Mentre proseguono le novità sul futuro del DC Universe, nuove voci di corridoio vorrebbero il regista di Logan James Mangold pronto ad entrare nella scuderia dei creatori della saga che svilupperanno i progetti voluti dai nuovi ceo dei DC Studios James Gunn e Peter Safran.

A riportarlo, in queste ore, è stato nientemeno che il magazine Deadline, secondo il quale James Mangold sarebbe molto interessato a far parte del team DC in futuro. Sulle pagine digitali dell'outlet si legge che l'ex regista di The Wolverine e Logan è "entusiasta di iniziare a fare affari con lo studio guidato da Gunn / Safran", e il suo nome compare insieme a quello dell'attuale regista di The Flash, Andy Muschietti - che per Warner Bros. ha firmato anche il grande successo della saga di IT di Stephen King - tra gli autori che potrebbero far parte del nuovo corso del franchise DC.

Chiaramente non è stato rivelato quale personaggio o personaggi James Mangold sarebbe interessato a utilizzare. L'autore, candidato all'Oscar per Logan e in uscita il 30 giugno 2023 con l'attesissimo Indiana Jones e la Ruota del Destino, è noto principalmente per le atmosfere neo-western che conferisce ai suoi titoli, che da Ford vs Ferrari (ereditato da Michael Mann) al poliziesco Copland con Sylvester Stallone assumono sempre dei forti tratti crepuscolari.

Secondo voi quale eroe o villain DC sarebbe perfetto per lui? Ditecelo nei commenti!