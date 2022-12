DC, è reboot? Cancellato Wonder Woman 3, fuori Henry Cavill e Jason Momoa sarà Lobo!

I nuovi leader dei nuovi DC Studios, il produttore Peter Safran e il regista James Gunn, presenteranno ufficialmente il futuro del franchise a Warner Bros Discovery la prossima settimana, ma nel frattempo The Wrap e The Hollywood Reporter hanno pubblicato le prime, clamorose indiscrezioni.

A quanto pare, il DC Universe va verso una tabula rasa quasi totale, con molteplici fonti diverse che avrebbero confermato all'Hollywood Reporter che il primo film a cadere sarà Wonder Woman 3, cancellato dai piani del franchise: stando alle informazioni rivelate dal famoso sito cinematografico, la regista Patty Jenkins avrebbe presentato il suo film alla nuova direzione dei DC Studios qualche settimana fa, ma a quanto pare il progetto non è in linea con i nuovi piani di James Gunn. Non è chiaro al momento se Gal Gadot tornerà come Diana Prince in qualche altra forma e/o progetto: proprio ieri, l'attrice scriveva su Instagram "non vedo l'ora di condividere con voi il prossimo capitolo di questo personaggio".

Molto probabilmente - sempre secondo l'Hollywood Reporter - anche il Superman di Henry Cavill sarà fatto fuori: non vuol dire che nelle scorse settimane l'attore di Man of Steel e soprattutto il suo 'mecenate' Dwayne Johnson abbiano 'mentito' a proposito del ritorno di Superman (come si legge sul magazine, un sequel di Man of Steel era davvero in fase di sviluppo...era...) ma, semplicemente, i piani di James Gunn andranno in un'altra direzione.

Allo stesso modo, Jason Momoa dirà addio ad Aquaman dopo il sequel Lost City, in uscita il 25 dicembre 2023, l'ultimo film realizzato dalla precedente dirigenza Warner e soprattutto dalla precedente incarnazione della DC. Tuttavia, l'Hollywood Reporter avvisa che l'attore non dirà addio ai cinefumetti della Distinta Concorrenza, dato che dovrebbe assumere l'identità del personaggio Lobo nel nuovo corso DC: si tratta di un cacciatore di taglie intergalattico sboccato e masticatore di sigari, da anni sussurrato e accostato a Momoa. Che sia questo il famoso progetto da sogno che Jason Momoa ha anticipato qualche settimana fa?

Naturalmente vi terremo aggiornati con tutte le prossime novità in arrivo: restate sintonizzati!