DC progettava un ritorno di Henry Cavill come Superman... in Crisi sulle Terre Infinite!

Un film come Crisi sulle Terre Infinite sarebbe, per DC, l'equivalente MCU di Secret Wars. Peccato che la fallimentare DC di Walter Hamada non fosse affatto pronta a un evento crossover multiversale di quelle proporzioni. Ora si scopre che nel progetto cancellato era già nei piani un ritorno del Superman di Henry Cavill.

Vi avevamo già accennato a questo progetto cancellato qualche mese fa, nel pieno della crisi di cancellazioni di Warner Bros Discovery. Era stato rivelato che, poco prima di vedersi esautorato il controllo di DC Films, il Presidente Walter Hamada aveva nei piani di risollevare l’universo cinematico con un evento crossover senza precedenti nei fumetti. E sicuramente senza precedenti su grande schermo. C’era stato l’esperimento (non così riuscito) nell’ArrowVerse, ma almeno in quel caso si era in presenza di un universo effettivamente collegato e portato avanti da circa un decennio. Non ci sarà stata la qualità, ma almeno le premesse per un crossover.

Nel caso dei film invece, tutto il DC Extended Universe andava nella direzione di una parcellizzazione, piuttosto che di una grande unione. E quel progetto rischiava di affossarlo completamente, magari di diventare uno dei flop più costosi della major. Insomma, per Hamada quella proposta è stata il colpo di grazia. Ora però escono fuori nuove rivelazioni all’indomani della cancellazione, da parte dei nuovi CEO James Gunn e Peter Safran, di gran parte dei sequel della Justice League, dopo che Dwayne Johnson ha spinto per mesi per un ritorno di Henry Cavill.

Quel ritorno non è avvenuto su spinta del nuovo CEO David Zaslav. Anzi, ora è chiaro che la nuova amministrazione non vuole avere granché a che fare con quei personaggi. Ma anzi era in programma da prima. Dopo quella prima rivelazione di The Hollywood Reporter, la testata torna a parlarne nella newsletter Heat Vision affermando che l’intenzione, per Crisi sulle Terre Infinite, era di farne il palcoscenico degno per un ritorno in grande stile di Cavill. Ormai, persino quest’ultimo è in dubbio, anche se nuovi rapporti affermano che i DC Studios non avrebbero ancora preso una decisione definitiva sul reboot della Justice League. I sequel di Black Adam, Wonder Woman, Acquaman e Superman (a parte quelli già conclusi) restano cancellati, ma l’universo non ancora azzerato.

Voi avreste preferito la direzione di Hamada o vi fidate di quella di Gunn, nonostante queste drammatiche decisioni? Ditecelo nei commenti!