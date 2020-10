DC, primi dettagli sul film di Static Shock: sarà prodotto da Michael B. Jordan

Dopo l'annuncio ufficiale del DC FanDome, ecco arrivare in rete i primi dettagli sul live-action di Static Shock, film che porterà sul grande schermo uno dei personaggi più popolari dell'etichetta Milestone Media.

Come riportato da Variety, Michael B. Jordan è salito a bordo del progetto come produttore tramite la sua Outlier Society. "Sono orgoglioso di entrare a far parte della costruzione di un nuovo universo incentrato su supereroi neri. La nostra comunità ne ha bisogno", ha dichiarato la star di Black Panther. "Outlier Society si sta impegnando per dare vita a diversi fumetti attraverso tutte le piattaforme e siamo entusiasti di collaborare con Reggie [Hudlin] e Warner Bros. in questo primo passo."

Per chi non lo conoscesse, Static Shock (aka Virgil Hawkins) è stato creato da Milestone Media e DC Comics nei primi anni '90. Si tratta di un ragazzo che diventa un supereroe grazie ai suoi poteri elettromagnetici. Il personaggio è stato protagonista di una serie animata trasmessa in italia da Cartoon Network tra giugno e 2001 e febbraio 2006.

Il report non specifica se sarà lo stesso Jordan a vestire i panni del protagonista. L'attore, lo ricordiamo, prossimamente apparirà nell'adattamento di Without Remorse firmato da Stefano Sollima e nel cast del nuovo film di Denzel Washington Journal from Jordan. Inoltre, la star interpreterà Matusalemme in una pellicola diretta da Danny Boyle.