DC, pessime notizie per chi stava aspettando il film live-action di Nightwing

Il film live-action di Nightwing è stato in lavorazione in casa DC Films per molti anni, ma che ne è stato del progetto dopo la nascita dei DC Studios e l'annuncio del reboot DCU di James Gunn e Peter Safran?

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, Umberto Gonzalez, stimato insider e reporter cinematografico di The Wrap storicamente legato al mondo DC, ha dichiarato che il film Nightwing di McKay "è ufficialmente morto" in casa Warner Bros. Discovery: un annuncio ufficiale da parte dello studio non è ancora arrivato, ma considerato che il progetto non ha più avuto aggiornamenti dopo il suo annuncio originale, lo scoop di Gonzalez non dovrebbe sorprendere nessuno.

Il regista Chris McKay, associato al progetto fin dal minuto uno, si era detto ottimista all'inizio del 2023, nonostante il nome di Nightwing fosse assente dalla line-up di Capitolo Uno: Dei e Mostri, la cosiddetta 'Fase 1' del DCU, e anzi anche dopo l'annuncio del nuovo corso della saga molti speravano che Nightwing potesse finalmente diventare realtà, magari rilavorato per entrare nel DCU invece che nel DCEU. Al momento, tra l'altro, non è chiaro se Nightwing farà parte di Batman: The Brave & The Bold, nuovo film DCU incentrato su Batman e la Bat-famiglia.

Il film, lo ricordiamo, sarà diretto da Andy Muschietti, già regista di The Flash per DC.