DC, tutti i personaggi dello Snyderverse confermati da Gunn: facciamo il punto

Quali sono i personaggi del cosiddetto SnyderVerse che torneranno nel nuovo DCU, la saga reboot del DCEU sviluppata dal regista James Gunn e dal produttore Peter Safran? Proviamo a fare il punto della situazione.

Con le recenti sorprendenti dichiarazioni di Gal Gadot su Wonder Woman 3, che secondo l'attrice è in sviluppo con James Gunn proprio per l'etichetta del DCU, partiamo proprio dall'interprete della supereroina amazzone per cercare i (davvero pochi) superstiti della famosa Justice League di Zack Snyder: rivista recentemente in Shazam! Fury of the Gods, Gal Gadot è al momento la più 'certa' di tornare nel DCU, sempre se il nuovo film di Wonder Woman in sviluppo dovesse concretizzarsi.

Poche speranze invece per Zachary Levi, che ha condiviso con Gal Gadot un divertente cameo nel succitato sequel di Shazam!, e lo stesso dicasi per Dwayne 'The Rock' Johnson, protagonista del fallimentare spin-off di Shazam!, Black Adam. Come saprete, Ben Affleck ha detto addio alla DC rifiutando un'offerta di James Gunn per dirigere uno dei prossimi progetti della saga, e ha salutato Batman con la recente apparizione in The Flash; anche il supereroe scarlatto di Ezra Miller dovrebbe dire addio al franchise, dato che le speranze per un sequel di Flash sembrano essere affossate dopo il disastro al box office del primo capitolo. Incerto il destino di Aquaman, il cui secondo capitolo Aquaman & The Lost Kingdom è ancora inedito, ma Jason Momoa dovrebbe rimanere in casa DC assumendo i panni di un nuovo misterioso personaggio.

Infine, nota dolente per molti fan, Henry Cavill è stato rimpiazzato nel ruolo di Superman e non farà parte in alcun modo del progetto di James Gunn. Per altri contenuti, scoprite nuovi dettagli sulla storia del mai realizzato Man of Steel 2.