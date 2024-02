DC, le nuove action figure di Batman e Justice League vi faranno sognare

Ottime notizie in arrivo per i fan del DC Universe: McFarlene Toys e DC Direct sono pronti a lanciare in commercio una serie di action figure indimenticabili. Da Batman, Acquaman fino a Lanterna Verde, cosa dobbiamo aspettarci di trovare nelle confezioni delle attesissime statuette?

Con una grandezza di 7 pollici (circa 18 centimetri) le riproduzioni in scala dei nostri amati supereroi sembrano essere tutte fantastiche. Oltre alle action figure, i set includono supporti per le statuine, accessori come martello, armatura toracica e spade. In attesa di ulteriori novità su Batman 2, i fan del tenebroso Bruce saranno felici di sapere che McFarlene Toys ha deciso di includere anche delle teste ricambiabili (stessa sorte decisa per Aquaman).

Per quanto riguarda le statuette di Lanterna Verde (a proposito, che fine ha fatto la serie HBO su Lanterna Verde?), verrano fornite con un oggetto da collezione digitale, in più: sono state recentemente lanciate due statuine di Kilowog e Kyle Rainer al prezzo di 69,99 Dollari fino ad esaurimento scorte. Ma quando saranno in vendita?

I supereroi in scala dovrebbero essere lanciati sul mercato oggi, 16 febbraio su Entertainment Earth e su Amazon al costo di 79 dollari per il mercato americano. Sarà abbastanza per soddisfare la nostra voglia di eroi DC nell’attesa dei prossimi film supervisionati da James Gunn? Staremo a vedere