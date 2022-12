DC, Nicolas Cage è Superman in questa nuova incredibile fanart

James Gunn ha grandi piani per l'universo DC e in attesa di scoprire quali produzioni e soprattutto quali personaggi riguarderanno, sul web è spuntata una nuova fan art che immagina Nicolas Cage nei panni di Superman, naturalmente nella sua versione più matura.

Con il ritorno di Henry Cavill come Uomo D'Acciaio e come principale interprete di questo supereroe, sarà interessante scoprire quali attori potrebbero interpretare le sue versioni alternative e da tempo ormai Nicolas Cage è associato al personaggio, soprattutto per via di quel film mai realizzato di cui sarebbe dovuto essere protagonista.

Il Premio Oscar era stato scelto negli anni '90 da Tim Burton per interpretare l'Uomo D'Acciaio nel film intitolato Superman Lives, rielaborazione di una celebre storia del personaggio DC che purtroppo non vide mai la luce poiché tutto fu fermato a poche settimane dall'inizio delle riprese.

La produzione fu chiusa ma le foto che ritraggono Nicolas Cage con una lunga chioma e con il tipico costume rosso e blu sono diventate assai popolari e il sogno di vederlo come l'eroe di punta dell'universo DC non si è mai spento per davvero.

Nicolas Cage è sempre possibilista su Superman e chiaramente, qualora James Gunn dovesse contattarlo, l'attore non si tirerebbe indietro. Curiosi di vederlo nelle vesti più mature dell'eroe? Diteci la vostra nei commenti.