Da Joker a Catwoman: tutti i villain dei film DC, dal peggiore al migliore

Pochi franchise hanno regalato alla storia del cinema una serie di villain iconici come quelli DC, dal Lex Luthor interpretato da Gene Hackman nei film di Superman ai Joker impersonati da Jack Nicholson e Heath Ledger rispettivamente nei Batman di Tim Burton e Christopher Nolan, passando per la seducente Catwoman di Michelle Pfeiffer.

Lanciandosi in un'impresa quasi titanica, Collider ha provato a classificare tutti i "cattivi" apparsi in un film tratto dai fumetti DC dal peggiore al migliore. Le condizioni principali sono due: il personaggio deve essere stato interpretato in live-action e in una pellicola destinata al cinema.

In fondo alla classifica, come potete vedere a questo indirizzo, troviamo gli antagonisti di alcuni dei progetti meno apprezzati del franchise. Parliamo per esempio di Parallax e Hector Hammond (Peter Sarsgaard) di Lanterna Verde, Incantatrice (Cara Delevingne) di Suicide Squad, Bane (Jeep Swenson) di Batman & Robin e in attesa di vedere Darkseid nella Snyder Cut anche Steppenwolf e Doomsday di Justice League. Più avanti, ma ancora fuori dalla Top 20, ci sono invece Lex Luthor (Jesse Eisenberg) di Batman v Superman, Dr. Sivana (Mark Strong) di Shazam! e il Mr. Freeze interpretato da Arnold Schwarzenegger in Batman & Robin.

Di seguito vi riportiamo le prime 20 posizioni, dominata come potete immaginare dai villain apparsi nei film dell'Uomo Pipistrello firmati da Burton e Nolan, ma con una sorpresa sul podio:

20. Black Manta (Yahya Abdul-Mateen III), "Aquaman"

19. Victor Zsasz (Chris Messina), 'Birds of Prey'

18. Lucifer Morningstar (Peter Stormare), "Constantine"

17. Poison Ivy (Uma Thurman), "Batman & Robin"

16. R'as al Ghul (Liam Neeson), "Batman Begins"

15. Black Mask (Ewan McGregor), "Birds of Prey"

14. Catwoman (Anne Hathaway), "Il cavaliere oscuro - Il ritorno"

13. Joker (Joaquin Phoenix), "Joker"

12. Generale Zod (Michael Shannon), "Man of Steel

11. Harvey Dent (Aaron Eckhart), "Il cavaliere oscuro"

10. Generale Zod (Terence Stamp), "Superman II"

9. Spaventapasseri (Cillian Murphy), "Batman Begins"

8. Bane (Tom Hardy), "Il cavaliere oscuro - Il ritorno"

7. Due-Facce (Tommy Lee Jones), "Batman Forever"

6. Lex Luthor (Gene Hackman), "Superman"

5. Joker (Jack Nicholson), "Batman"

4. Il Pinguino (Danny DeVito), "Batman - Il ritorno"

3. Enigmista (Jim Carrey), "Batman Forever"

2. Joker (Heath Ledger), "Il cavaliere oscuro"

1. Catwoman (Michelle Pfeiffer), "Batman - Il ritorno"

Siete d'accordo con le scelte del sito? Fateci sapere quali sono i vostri villain DC preferiti nello spazio dedicato ai commenti. Vi ricordiamo che le nuove versioni di Catwoman, l'Enigmista e il Pinguino avranno un ruolo nell'atteso The Batman di Matt Reeves.