DC, Meg Donnelly diventa Supergirl nella super fan-art per il DCU

James Gunn e Peter Safran stanno lavorando al nuovo corso DC, che verrà inaugurato con il film Superman: Legacy. Altri titoli sono stati già confermati, tra cui Creature Commandos, The Brave and The Bold e Supergirl: Woman of Tomorrow. Su quest'ultimo progetto mancano ancora dettagli ma un fan ha deciso di portarsi avanti.

Online è stata pubblicata una nuova fanart che immagina Meg Donnelly nei panni della Ragazza d'Acciaio.

L'immagine su Instagram mostra come Donnelly potrebbe apparire nei panni di Supergirl nel DCU.



L'artista di @Horrific.Heroics immagine il personaggio con un costume accuratamente fedele alla versione fumettistica.

Al momento non ci sono novità sull'attrice che interpreterà Supergirl ma Meg Donnelly potrebbe essere un'ottima scelta. Volto conosciuto di Disney Channel, Donnelly è ritenuta da molti fan un'opzione interessante per il personaggio.



In Supergirl ci spera Sasha Calle, che ha interpretato il personaggio in The Flash:"Spero di continuare ad interpretare Supergirl. La amo profondamente! E penso che The Flash sia davvero una passerella per una storia maggiormente estesa del suo personaggio".



Qualche mese fa James Gunn ha dichiarato di volere una versione più violenta e incasinata di Supergirl. Quali sorprese riserverà il progetto sulla supereroina DC? Voi preferireste Sasha Calle o Meg Donnelly come protagonista del film Supergirl: Woman of Tomorrow?



Nel frattempo, proseguono i lavori sul lungometraggio dedicato a Superman, con protagonisti David Corenswet e Rachel Brosnahan nei panni di Clark Kent e Lois Lane.