DC e MCU, quando Warner Bros. parlò con Kevin Feige per dirigere il suo universo

Sembra che Warner Bros. Discovery non abbia abbandonato l'intenzione di trasformare il proprio universo DC in una sorta di MCU, e che il sogno sia ancora quello di avere Kevin Feige o qualcuno di simile a supervisione del tutto... Proprio come qualche anno fa, quando Warner e Feige discussero di una tale possibilità.

Ora che Warner Bros e Discovery hanno completato la fusione, è tempo di riorganizzare.

riorganizzare, in casa DC specialmente, può voler dire molte cose.

Tuttavia, secondo gli ultimi rumor, il Presidente di Warner Bros. Discovery David Zaslav vorrebbe fare dell'universo DC il nuovo MCU, e non avrebbe escluso la possibilità di contattare proprio il Presidente e CCO di Marvel Kevin Feige, proprio come accadde già in passato.

Secondo Puck (via Comicbook) "Zaslav potrebbe tentare un'altra volta di attirare Feige, che, mi dicono, qualche anno fa aveva avuto delle discussioni piuttosto serie con Warner, quando stava cercando di scappare dalla folle supervisione dell'ex-CEO Marvel Ike Perlmutter (Bob Iger e Alan Horn furono molto intelligenti nel prendere le parti di Feige). E Warner in passato ha poi cercato di contattare nuovamente Louis D'Esposito e altri fedeli di Feige, ma senza fortuna...".

E si legge ancora: "Zaz sta cercando [di riprovarci], ma considerando il ruolo e l'importanza attuale di Feige, e gli inevitabili confronti tra Marvel e DC... Questo è tra i lavori di alto profilo più ingrati nel campo dell'intrattenimento".

È difficile pensare a un MCU senza Kevin Feige, e a un Kevin Feige senza MCU, ma chissà cosa potrebbe accadere in futuro... Voi che ne pensate? E se non Feige, chi vorreste a supervisione dell'universo DC in un simile ruolo? Fateci sapere la vostra nei commenti.