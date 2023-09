DC, Matthew Vaughn in pole position per il film The Authority?

Dopo i rumour che volevano Giancarlo Esposito nel DC Universe, adesso circolano altre voci che suggeriscono un ingresso di Matthew Vaughn nel franchise gestito da James Gunn e Peter Safran.

Secondo vari report, Vaughn ha abbandonato il progetto dedicato a un nuovo film di James Bond per entrare in una trattativa riguardante un nuovo blockbuster targato DC. Il regista è stato associato al nuovo film "The Authority", facente parte del primo capitolo del nuovo Universo DC. Questo capitolo, intitolato Gods and Monsters, conterrà un film su Superman, Superman: Legacy, e uno su Batman, The Brave and the Bold.

Non è la prima volta che il regista di Kingsman viene associato all’universo supereroistico, difatti Vaughn fu in trattativa per dirigere un film di Superman prima che la Warner Bros. procedesse con “L’uomo d’acciaio”, inoltre lo stesso artista dichiarò di non aver apprezzato particolarmente la pellicola di Zack Snyder “Batman vs Superman”, e che il loro utilizzo congiunto era “un errore”:

“Ho pensato che fosse un errore mettere l'atmosfera di Batman nel mondo di Superman, penso che siano due cose separate, che non siano relazionabili in alcun modo, secondo me. Dovrebbe essere divertente.”

Sembra quindi che la rivoluzione targata Gunn del DCU possa cominciare effettivamente con l’introduzione di Matthew Vaughn all’interno del franchise supereroistico.