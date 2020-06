DC, Marvel o Keanu Reeves? Chad Stahelski parla del suo ruolo nei film

Quando pensi a Chad Stahelski il primo nome a venire in mente è ovviamente quello di John Wick, ma come sicuramente molti di voi ricorderanno il lavoro del noto regista e stuntman non è legato soltanto al famosissimo franchise con Keanu Reeves.

Il buon Chad ha infatti prestato la sua esperienza da stuntman a vari progetti inerenti il Marvel Cinematic Universe e il DC Extended Universe, mettendo quindi la sua firma anche su altri due dei franchise più famosi dell'ultimo decennio.

Parlando delle sue esperienze con Marvel e DC, comunque, Stahelski ha sottolineato la sua felicità nel collaborare con produzioni del genere: "Collaborare con i registi per dare una spinta diversa al film, o semplicemente per scambiare idee sulle scene d'azione, è qualcosa che amo. Sono uno stuntman e un esperto di arti marziali. Sono un coreografo, amo fare coreografia. Ho 30 anni di esperienza in questo mondo e Joe ed Anthony Russo sono degli amici. Walter Hamada, che lavora per Warner Bros. e gestisce i film DC, è un amico" ha spiegato il regista.

Stahelski ha poi proseguito: "Ci sono anche altre persone per cui, se dovessero chiamarmi, correrei immediatamente. Anche se dovessi solo portargli le borse. Magari glielo devo. Magari gli voglio un bene da morire per tutto il sapere che mi hanno trasmesso, magari sono semplicemente dei bravissimi ragazzi". Stahelski, ricordiamo, ha messo le sua abilità al servizio di film come il recente Birds of Prey o Captain America: Civil War.

C'è un merito, però, che va attribuito a Keanu Reeves più che al regista: fu l'attore, infatti, a scegliere il nome John Wick per il suo personaggio; vediamo, invece, qual è la vera origine del soprannome di John Wick.