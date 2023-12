DC e Marvel, Grant Morrison sui film mai fatti di Superman, Morbius e Moon Knight

Grant Morrison è uno dei fumettisti più acclamati e riconosciuti del panorama globale. Nonostante l’importanza della sua carriera, però, il suo lavoro sui cinecomic DC e Marvel si è dimostrato più complesso del previsto. In un post sulla rete, l’autore britannico ha rivelato come molti dei progetti che avesse proposto non siano stati accettati.

Dopo aver riportato le parole di Zack Snyder, che si è detto disposto a tornare alla DC per un particolare film, torniamo a parlare dell’universo DC e del mondo delle trasposizioni cinematografiche dai fumetti per condividere le parole di una delle personalità più apprezzate del settore a proposito delle difficoltà che ha riscontrato nel farsi accettare diversi progetti che sarebbero dovuti essere, almeno nelle sue intenzioni, destinati alle sale.

Dopo aver visto rifiutato la sua idea per The Flash, l’autore ha rivelato di aver ricevuto altri pareri negativi, nel corso del tempo, tanto da parte della DC che da parte della Marvel.

Queste le parole del fumettista a proposito della sua esperienza con la divisione cinematografica della casa di Batman: “La mia idea per un film su Wonder Woman è stata una delle tante che ho proposto durante un periodo creativamente infruttuoso anche se finanziariamente gratificante come consulente per i film della Warner Bros. nel 2008. Tra le altre proposte c’erano Teen Titans, Doom Patriol, Green Arrow, diverse versioni di una storia di Aquaman che mi piaceva molto e alcune proposte per un potenziale film su Superman”.

Come già anticipato, anche il suo rapporto con la Marvel ha vissuto lo stesso tipo di problemi: “Alla Marvel ho proposto un buon Dr. Strange e avevo scritto Moon Knight e Morbius, tra gli altri. I miei lavori pubblicati sono la punta di un vasto iceberg di materiale scritto che non verrà mai visto”.

Dichiarazioni che non hanno alcuna intenzione di nascondere una certa delusione e che ci aiutano a comprendere quanto sia complesso lavorare in un settore tanto congestionato e costretto a certe logiche di mercato. A proposito delle strategie che saranno attuate da James Gunn e dalla sua nuova creatura, vi proponiamo una riflessione sull’attesissimo reboot del DC Universe.