DC, già malumori in casa Warner: per un insider 'molti non credono in James Gunn'

Nella nuova inchiesta del New York Post sullo status dei DC Studios, lo stesso articolo nel quale il magazine ha svelato che Todd Phillips è stata la prima scelta per la guida della saga, viene esplicitamente riportato che molti in casa Warner non credono in James Gunn.

Si tratta chiaramente di voci di corridoio che il Post riporta citando 'insider dello studio rimasti anonimi', ma a quanto pare di fronte alle prime mosse operate dalla gestione Gunn-Peter Safran (una tra tutte il licenziamento di Henry Cavill come Superman) nell'azienda si sarebbero sollevate parecchie sopracciglia (e non stiamo parlando delle sopracciglia di The Rock, dato che anche Black Adam è stato messo da parte, almeno per ora).

Come si legge sul New York Post, infatti, un insider della Warner Bros. suggerisce che James Gunn potrebbe non avere ciò che serve per guidare la ricostruzione della DC. Secondo la fonte, Gunn mancherebbe di esperienza e non sarebbe ancora paragonabile al capo dei Marvel Studios Kevin Feige, che ha fatto scuola da questo punto di vista e che oggi è considerato il modello di riferimento per la produzione di blockbuster a Hollywood. "Gunn non ha mai gestito nulla", ha dichiarato senza mezzi termini la 'gola profonda' di Warner. "Mi chiedo se i grandi registi dell'industria saranno disposti a lavorare per un loro collega regista di minor esperienza, che si è ritrovato alla guida di un sistema enorme. Diciamolo, non è Kevin Feige".

Parole molto dure, che James Gunn dovrà ribaltare coi fatti: secondo quanto riportato, i primi nuovi progetti dei nuovi DC Studios saranno svelati a gennaio 2023. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!