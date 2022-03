DC League of Super Pets: Keanu Reeves è Batman nel nuovo trailer ufficiale!

Diversi mesi dopo la pubblicazione del primo trailer di DC League of Super Pets, la Warner Bros. ha distribuito a sorpresa un nuovo filmato promozionale dedicato al prossimo film d'animazione basato sui personaggi DC Comics.

In DC League of Super-Pets, Krypto the Super-Dog e Superman sono migliori amici inseparabili, condividono gli stessi superpoteri e combattono il crimine a Metropolis fianco a fianco. Quando Clark Kent però viene rapito insieme al resto della Justice League, Krypto deve convincere il branco - composto da Ace il segugio, PB il maiale panciuto, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo - a padroneggiare i propri nuovi poteri e ad aiutarlo a salvare i supereroi.

Il film, scritto e diretto da Jared Stern, che debutta alla regia dopo diversi lavori legati al franchise cinematografico di LEGO, include un cast incredibile di doppiatori, di cui fanno parte Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Diego Luna e Keanu Reeves, solo per citarne alcuni.

DC League of the Super Pets sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures nelle sale internazionali a partire dal 18 maggio 2022 e in Nord America il 20 maggio 2022: si tratta del secondo progetto cinematografico della DC Films ad uscire quest'anno dopo The Batman, e sarà seguito da Black Adam (luglio), The Flash (novembre) e Aquaman and the Lost Kingdom (dicembre); Batgirl, in uscita a dicembre, sarà distribuito in esclusiva su HBO Max.

Per altri approfondimenti guardate le prime immagini di DC League of the Super Pets.