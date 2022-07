DC League of Super Pets, The Rock su Kevin Hart: "riceve sempre più attenzioni di me"

Kevin Hart e Dwayne "The Rock" Johnson sono al momento concentrati sul tour promozionale dell'ultimo film in cui hanno recitato insieme, League of Super Pets della DC. I due hanno lavorato sullo stesso set diverse volte, come nella commedia d'azione Central Intelligence, nei due film di Jumanji e nello spin-off di Fast and Furious "Hobbs & Shaw".

The Rock, ospite del programma televisivo della ABC Jimmy Kimmel Live!, ha colto l'occasione per parlare con Kerry Washington della personalità estroversa di Kevin Hart. Dopo aver condiviso il suo amore nel lavorare insieme all'attore, Washington gli ha chiesto: "Ma chi ottiene più attenzione quando siete in pubblico insieme?" The Rock si è così prima preso un momento per riconoscere qualcuno nel pubblico e grattarsi il mento, per poi rispondere:

«Sarebbe Kevin. Perché è così rumoroso e odioso, in ogni stanza in cui entra... Sai com'è. Conosci Kevin, vero?"

Washington ha riconosciuto di conoscere Kevin Hart, e The Rock ha continuato: "Ehi ragazzi, sono qui, guardatemi". La star di DC League of Super Pets ha poi finto di colpire una persona minuscola con un gomito, dicendo: "Stai zitto".

Per concludere, vi ricordiamo che anche Keanu Reeves sarà in DC League of Super Pets. La pellicola arriverà nella sale italiane il prossimo 1 settembre.