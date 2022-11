DC League of Super Pets, supereroi per tutta la famiglia: quando uscirà in home-video?

Oltre alla Batarang Edition di The Batman di Matt Reeves e tante altre edizioni da collezione, per il mese di novembre 2022 Warner Bros Italia ha svelato anche la data d'uscita per il mercato home-video del nuovo film d'animazione DC League of Super Pets.

Il nuovo lungometraggio d’animazione di Warner Bros. Pictures, che in italiano è impreziosito dalle iconiche voci di Lillo e Maccio Capatonda, sarà in vendita a partir dal prossimo 24 novembre in DVD e Blu-ray per Warner Bros. Home Entertainment: il film, presentato in anteprima nazionale lo scorso 29 luglio al Giffoni Film Festival, è scritto e diretto da Jared Stern, al suo esordio alla regia di un film d’animazione. Da non perdere i numerosi contenuti speciali raccolti nelle versioni Blu-ray: dalle scene eliminate agli Easter Eggs, dai dietro le quinte con le voci originali del film (anche nell’edizione DVD) ad uno speciale sul mondo dei Super-Pets.

In DC League of Super Pets Lillo presta la sua voce a Krypto Superdog mentre Maccio Capatonda è Asso il Bat-Segugio: la storia segue gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman, che condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, però, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro nuovi poteri ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Se volete, guardate i primi dieci minuti di DC League of Super Pets cliccando sul link evidenziato.