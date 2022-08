DC League Of Super-Pets supera i 40 milioni nel mondo, Top Gun Maverick oltre 1.3 miliardi

Nell'ultimo weekend al box-office, DC League Of Super-Pets, il nuovo film d'animazione digitale della Warner Bros., non ha solo conquistato la vetta del botteghino americano, ma anche quella della classifica internazionale con un debutto da oltre 40 milioni di dollari. Battuti Nope di Jordan Peele e Thor: Love and Thunder. Vola ancora Maverick!

Questo è stato sostanzialmente di un weekend rilassato in termini di grandi uscite, in quanto non sono state registrate uscite di blockbuster prodotti da grossi studios, il prossimo sarà infatti Bullet Train con Brad Pitt della Sony.

Nel complesso, i titoli dei grandi studios stanno tenendo bene, ma mancano decisamente nuovi prodotti di punta. In un certo senso, ciò è dovuto a un collo di bottiglia nelle case di produzione dei VFX; tuttavia sarebbe stato bello vedere più motori accendersi in coda a Top Gun, quest'ultimo invece non accenna ad arrestare la sua corsa dopo svariati mesi dall'uscita nelle sale.

Top Gun: Maverick ha registrato un'altra tenuta pazzesca: soltanto -19% in 64 mercati, aggiungendo 13,8 milioni di dollari. Il film con Tom Cruise della Paramount/Skydance ha raggiunto i 671 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale di 1 miliardo 321,1 milioni di dollari in tutto il mondo. Il primo mercato rimane il Regno Unito, che ha perso solo il 6% rispetto alla scorsa sessione per un introito di 94,4 milioni di dollari. A seguire, il Giappone è a quota 76 milioni di dollari, in Corea ha incassato 57,8 milioni di dollari, l'Australia conta 60 milioni di dollari e la Francia 50 milioni di dollari. Pazzeschi anche gli incassi IMAX di Maverick.

Jurassic World Dominion della Universal/Amblin ha chiuso il suo weekend con 13,8 milioni di dollari in 86 mercati, compreso il debutto in Giappone. In Giappone, JWD ha ottenuto il primo posto nel venerdì per il più grande giorno d'apertura di sempre della Universal e il secondo più grande giorno d'apertura dell'anno. L'intero incasso dei tre giorni è stato di 10,2 milioni di dollari.

Infine, Minions 2 vola al box-office: il film ha superato i 700 milioni di dollari a livello internazionale; il film arriverà in Italia nel corso del mese di agosto.