DC League of Super Pets: rivelata la data d'uscita dell'edizione home-video

Il nuovo film d'animazione deve ancora fare il suo debutto nelle sale italiane, ma Warner Bros. Entertainment ha già annunciato ufficialmente che DC League of Super-Pets sarà disponibile in digitale alla fine di questo mese negli Sati Uniti, mentre la copia fisica, che include 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD, è prevista per il 4 ottobre.

La versione digitale del film sarà disponibile per $ 24,99, mentre la versione 4K Ultra HD del film sarà disponibile per l'acquisto a $ 49,98, il suo Blu-ray a $ 39,98 e il DVD al prezzo di $ 34,98. I contenuti speciali che accompagneranno l'uscita per le versioni domestiche includeranno un tutorial su come disegnare Krypto, una featurette dietro le quinte dei doppiatori del film e scene eliminate. Altri contenuti saranno "Super-Pets Animation 101", "Find the Easter Eggs" e "The World of Super-Pets".

DC League of Super-Pets è uscito nelle sale all'inizio di quest'estate con recensioni moderatamente positive da parte della critica, con il film che ha ottenuto un punteggio critico del 73% su Rotten Tomatoes. e una del pubblico dell'87%. La pellicola ha incassato oltre 130 milioni di dollari al botteghino mondiale, contro un budget di 90 milioni di dollari. Il cast vocale presenta Dwayne Johnson (Moana) e Kevin Hart (The Secret Life of Pets) nei panni di Krypto the Super-Dog and Ace. DC League of Super-Pets arriverà nelle sale italiane il 1 settembre.