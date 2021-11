DC League of Super-Pets, Krypto assembla la sua squadra nelle prime immagini del film

Tutti conosciamo Superman, ma ora è il momento di incontrare il suo fidato migliore amico a quattro zampe Krypto the Superdog nelle prime immagini di DC League of Super-Pets. Il film arriverà il prossimo anno nelle sale cinematografiche con Dwayne Johnson che presta la sua voce a Krypto, il fedele e spavaldo cane dell'ultimo figlio di Krypton.

Durante il più recente DC FanDome è stato diffuso un teaser di DC League of Super-Pets, con i compagni animali superpotenti dei supereroi come Superman, Batman, Wonder Woman e altri pronti a conquistare il pubblico. Ora, alcune nuove foto diffuse da Entertainment Weekly che potete vedere in calce alla notizia, ci permettono di vedere più da vicino Krypto the Superdog e la sua squadra disordinata di amici animali. Ci sono Merton la tartaruga (Natasha Lyonne), PB il maiale (Vanessa Bayer), Chip lo scoiattolo (Diego Luna) e Ace (Kevin Hart).



Krypto the Superdog è un cane con molte delle abilità di Superman, ma non sa davvero come andare d'accordo con altri animali domestici. Tutti questi animali dovranno unire le forze per fermare Lulu (che potrebbe appartenere a Lex Luthor, doppiato da Marc Maron) e salvare la Justice League e Metropolis dalla distruzione.

Il regista e scrittore Jared Stern ha detto a EW: "È una storia di due amici. Krypto vola sopra le strade, Ace viene dalle strade. È un animale domestico del rifugio e quindi sa un po' di più sull'essere un cane normale. La loro dinamica è capirlo". DC League of Super Pets includerà molti easter egg secondo lo sceneggiatore, il film uscirà nei cinema il 20 maggio 2022.