DC League of Super Pets, Keanu Reeves confessa: 'non ho mai seguito Superman'

Keanu Reeves, che darà la voce a Batman nel film animato DC League of Super-Pets, ha confessato di non essere particolarmente amante di un supereroe che vedremo nella pellicola. Nel film ci sarnno Batman, Superman (John Krasinski) e il resto della Justice League, che però non saranno l'attrazione principale.

Infatti, i veri protagonisti saranno i compagni animali dei nostri eroi, come Krypto (Dwayne Johnson) e Ace the Bat-Hound (Kevin Hart). La promozione del film d'animazione DC è iniziata e a Keanu Reeves è stato chiesto quali eroi gli piacciano. Tra quelli rivelati, Reeves ne ha nominato anche uno non propriamente apprezzato: Superman.

"Sì, amavo davvero Batman. Da bambino, i fumetti che leggevo erano Batman: The Dark Knight e Spider-Man... ma non seguivo molto Superman", ha detto l'attore.

La star di Matrix ha poi aggiunto come ci si senta ad interpretare il Cavaliere Oscuro: "Non lo so, ci sono state così tante incarnazioni del personaggio, ed è un personaggio che ho sempre voluto interpretare. Il mio Batman interiore [ride]".

Diretto da Jared Stern e Sam Levine, da una sceneggiatura scritta da Stern, DC League of Super-Pets vede Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Keanu Reeves, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna nel cast principale. Ecco come la DC Comics descrive l'avventura in arrivo: "Nella DC League of Super-Pets, Krypto il Super-Cane e Superman sono inseparabili migliori amici, condividono gli stessi superpoteri e combattono il crimine a Metropolis fianco a fianco. Quando Superman e il resto dei Justice League viene rapito, Krypto deve convincere Ace il segugio, PB il maiale panciuto, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo - a padroneggiare i propri poteri e ad aiutarlo a salvare i Supereroi".

Per salutarvi, vi lasciamo con l'ultimo trailer di DC League of Super Pets.