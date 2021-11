DC League of Super-Pets, ecco il full trailer del film con The Rock e Keanu Reeves!

In questi ultimi anni l'universo DC si è presentato nelle sale cinematografiche nelle forme più disparate, dallo SnyderVerse al Joker di Todd Philips, fino al The Batman di Matt Reeves il cui esordio è atteso da qui a qualche mese. Perché, allora, farsene mancare un'esilarante versione animata? Ecco quindi DC League of Super-Pets.

Già lo scorso ottobre un teaser di DC League of Super Pets ci aveva anticipato ciò che vedremo nel film che conta nel cast vocale star come Keanu Reeves, The Rock, John Krasinski e Kevin Hart: a concederci qualcosa in più arriva però oggi il primo full trailer di questo film animato che vede come protagonista Krypto, l'amatissimo cane di Superman.

Il trailer ci anticipa quella che sarà la trama del film: Krypto e Superman conducono una serena routine quotidiana, tra risvegli traumatici e addestramenti difficoltosi, quando l'intera Justice League viene rapita. A salvare la situazione, dunque, sarà stavolta una squadra di super-animali guidata proprio dal cane di Clark Kent: imparare a governare al meglio i nuovi poteri, però, sarà tutt'altro che facile.

Pensate di concedere una possibilità a questo film animato sugli amici a quattro zampe degli eroi DC? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate alcune immagini di DC League of Super Pets.