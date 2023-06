DC League of Super-Pets, il film DC Comics con The Rock e Keanu Reeves arriva su Sky

Arriva in prima tv su Sky DC League of Super-Pets, cinecomic d’animazione tratto dai fumetti DC Comics che andrà in onda lunedì 5 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Il film è diretto da Jared Stern, al suo debutto alla regia di un film d’animazione, con la sceneggiatura, scritta dallo stesso Stern insieme al suo collaboratore di lunga data John Whittington, basata sui personaggi DC e Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

In DC League of Super-Pets, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Nel team delle voci italiane del film anche Lillo e Maccio Capatonda: il primo presta la propria voce a Krypto Superdog mentre il secondo doppia Asso il Bat-Segugio. Nel cast originale troviamo invece Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista Krypto il Super Cane, e insieme a lui anche Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Natasha Lyonne, Diego Luna, Ben Schwartz e Keanu Reeves nel ruolo di Batman.

DC League of Super-Pets, ricordiamo, è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di DC League of Super-Pets.