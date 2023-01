DC, Kevin Smith loda James Gunn: 'Non è obbligato a rispondere ai fan ma lo fa'

L'inizio della gestione dei DC Studios di James Gunn non sembra esser stata tutta rose e fiori. Le voci su possibili casting, cancellazioni o problemi di produzioni non si fermano mai. Kevin Smith ha lodato il modo in cui Gunn sta affrontando la cosa, sfatando i rumor messi in circolo.

"Mi piace il modo in cui James è diventato l'unico addetto stampa dell'intera divisione DC/Warner Bros. Tutti dovrebbero essere responsabili quanto lui. So che molte persone dicono, 'Ah, non mi piace quello che sta facendo!' Ma almeno sta rispondendo alle domande. Non si sta nascondendo" ha detto Smith. Infatti, più di una volta Gunn si è reso disponibile a rispondere agli interrogativi dei fan non cadendo nei dettagli ma facendo capire che qualcosa stava arrivando.

Il licenziamento di Henry Cavill dal ruolo di Superman è stato sicuramente il culmine di una pessima gestione delle comunicazioni da parte della Warner. La delusione dei fan è ricaduta tutta sui nuovi DC Studios. "Risponde con 'Senti, stiamo facendo qualcosa. E ci dispiace se questo ferisce i sentimenti di alcune persone'. Non è obbligato a farlo. Quante volte qualcuno alla Marvel ha detto 'Va bene, affrontiamo le preoccupazioni dei fan!' Non succede" ha concluso Smith, lodando il modo in cui Gunn sta affrontando il bombardamento mediatico a cui è stato sottoposto.

Tra i tanti rumor che stanno circolando online riguardo i piani del regista pare che uno dei più accreditati riguardi il fatto che James Gunn voglia rendere autonomo il BatVerse. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!