DC: Josh Gad stuzzica con il Pinguino, Colton Haynes con Nightwing

Di attori che si autocandidano per ruoli ince ne sono tantissimi. Ma ci sono anche attori che stuzzicano i fan riguardo i loro potenziali ruoli in altri cinefumetti. Uno di questi è stato Josh Gad

In più di qualche occasione Josh Gad ha lasciato intendere che avrebbe potuto interpretare il personaggio del Pinguino all'interno dell'Universo Cinematografico DC Comics ma, intervistato a riguardo, aveva spiegato: «Mi stavo solo divertendo. Solo divertendo. Davvero, prometto! Non c'è niente da... non c'è davvero niente da ipotizzare. Internet è semplicemente impazzito. Mi stavo solo divertendo nel condividere cose sui social». Eppure nonostante queste parole, Gad continua a ri-condividere sui social network immagini e video dedicate al villain della DC Comics... che ci sia effettivamente qualcosa che bolla in pentola? Oppure Gad sta semplicemente stuzzicando i fan?

Allo stesso modo, ci pensa anche Colton Haynes (Arrow) a stuzzicare gli appassionati. Due criptici tweet apparsi sul suo Twitter personale hanno affermato "Questo sarà un anno grandioso. #Nightwing". Che sia lui l'interprete di Nightwing nel film di Chris McKay? O, semplicemente, si sta autocandidando per la parte dell'eroe dei fumetti della DC?

Ricordiamo che per la stessa parte si è proposto Dacre Montgomery (Power Rangers, Stranger Things), cosi come lo ha fatto in tempi più recenti Nick Jonas (Jumanji - Benvenuti nella giungla) che in un'intervista aveva dichiarato: Non sapevo dell'esistenza di queste persone intenzionate a vedermi nel ruolo di Nightwing, ma mantenete questo entusiasmo attivo, gente! Se continuate a votare per me, forse mi chiameranno. Poi non so... grazie in ritardo a tutti!"