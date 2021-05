DC, JJ Abrams smentisce: 'Superman? No, dirigerò solo cose originali'

Negli ultimi tempi si era fatto un gran parlare di J.J. Abrams come possibile nome nuovo per la regia di un nuovo progetto legato all'universo cinematografico DC: stando alle dichiarazioni del regista de Il Risveglio della Forza, però, sembra proprio che le possibilità da questo punto di vista siano ridotte all'osso.

Mentre Warner conferma il film su Supergirl, infatti, J.J. Abrams ha messo più o meno definitivamente a tacere le voci che lo volevano in procinto di mettersi alla regia di un nuovo film su Superman o simili: "So che Hollywood è un posto in cui è abitudine che delle persone che sono state ispirate da un vecchio film o da un vecchio show o qualcosa del genere arrivino e dicano: 'Oh, ecco la mia versione di questa cosa'. È diventata un posto in cui tutti cominciano a dire: 'Ok, rifacciamo esattamente quella cosa lì'" ha spiegato Abrams.

Il regista ha poi proseguito: "Essendo io uno che ha cominciato a fare roba in TV e al cinema raccontando storie originali, sento davvero la mancanza di questa roba. Le poche cose su cui sto lavorando adesso sono cose originali. Penso che, come regista, mi piacerebbe un sacco che i miei prossimi progetti fossero basati soltanto su cose che non esistano già".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film DC firmato J.J. Abrams? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di grandi nomi, intanto, ecco che fine ha fatto il cinecomic DC di Steven Spielberg.