DC, Jason Momoa promette un annuncio clamoroso in arrivo da parte di James Gunn

DC Studios si sta attualmente preparando per rivelare i suoi grandi piani per il nuovo futuro della saga, ma sembra già che la star di Aquaman Jason Momoa finirà con l'esserne parte integrante.

In un recente post pubblicato sui social media, la star di Justice League e Dune ha documentato per i fan la conclusione di un importante incontro con la Warner Bros., e nel video disponibile in basso potete sentirlo urlare per l'eccitazione mentre afferma di aver appena ricevuto "delle notizie davvero buone". Inoltre l'attore, che ha prontamente sottolineato come il motivo dietro la sua euforia sia ancora un grosso segreto in casa DC Studios, ha lasciato intendere che i capi dello studio James Gunn e Peter Safran sveleranno ogni cosa molto presto. Ricordiamo che il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha promesso un annuncio sul futuro della DC per l'inizio del 2023, dunque l'attesa dei fan sta per finire.

Jason Momoa ha debuttato nel mondo DC nei panni di Aquaman con un cameo in Batman v. Superman: Dawn of Justice del 2016, e ha ripreso il ruolo del re di Atlantide in entrambe le versioni di Justice League, in entrambi i film standalone di Aquaman (Aquaman 2, ancora inedito, uscirà il 25 dicembre 2023), e nella serie televisiva Peacemaker, creata e diretta proprio da James Gunn. Secondo le indiscrezioni, comunque, Jason Momoa non interpreterà più Aquaman nel nuovo DCU, ma dovrebbe 'cambiare' personaggio: per molti si tratta di Lobo, un antieroe che in passato l'attore non ha fatto mistero di amare, anche se al momento non ci sono indicazioni ufficiali in merito.

Rimanete sintonizzati.