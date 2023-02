DC, James Gunn su Zack Snyder: 'È un grande e ci supporta, ma non chiedete lo SnyderVerse'

A quanto pare Zack Snyder è un fan del reboot del DC Universe ordito da James Gunn, con buona pace dei detrattori del regista della saga di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad.

Come potete vedere nei due tweet disponibili in calce all'articolo, infatti, James Gunn ha rispedito al mittente le assurde richieste di alcuni fan che volevano che Netflix acquistasse i diritti dello SnyderVerse per permettere al regista di continuare la sua saga DC in streaming, rivelando che lo stesso Snyder è stato uno dei primi in assoluto a chiamarlo per fargli i complimenti per la presentazione del futuro della DC.

"Lasciatemelo dire, questo è probabilmente l'hashtag più stravagante di sempre, per due motivi. 1) Netflix non ha espresso tale interesse (anche se abbiamo discusso di altre cose) e 2) Zack non ha espresso alcun interesse e sembra essere molto felice di poter fare quello che sta facendo (e, sì, anche noi abbiamo parlato)" ha scritto James Gunn in un primo tweet, per poi specificare in un secondo momento: "Mi ha contattato per esprimere il suo sostegno alle mie scelte. È un grande. Lo ripeto ancora volta, sembra davvero contento dell'enorme saga che sta costruendo adesso."

Il riferimento di James Gunn è ovviamente tutto per la saga fantascientifica di Rebel Moon, creata e diretta da Zack Snyder, il cui primo capitolo uscirà su Netflix a dicembre. Ricordiamo che l'amicizia tra James Gunn e Zack Snyder risale agli inizi degli anni 2000, quando collaborarono sul remake di Dawn of the Dead, diretto da Snyder e scritto da Gunn, e sicuramente ai fan farà piacere sapere che i rapporti tra i due sono ancora ottimi nonostante le strampalate pretese di alcuni hater.

