DC, James Gunn chi? Warner Bros ha 'implorato' Todd Phillips di assumere la guida

Mentre proseguono i drammi in casa DC con la discussione tra James Gunn e Ray Fisher, un nuovo rapporto del New York Post svela ulteriori retroscena sulla ricerca da parte di Warner Bros Discovery del 'nuovo Kevin Feige' del DCU.

Nella nuova pubblicazione dell'illustre rivista, infatti, viene rivelato che prima di affidare il lavoro a James Gunn e a Peter Safran, Warner Bros. Discovery "ha implorato" il regista di Joker di Todd Phillips di accettare la posizione di nuovo capo dei DC Studios. Ma la ricerca per questa nuova figura dirigenziale, il cui compito principale sarà quello di risollevare le sorti della saga DC e 'portarla ai livelli della Marvel', è stata durissima: secondo una delle fonti del New York Post, infatti, praticamente tutta Hollywood ha rifiutato il lavoro prima di Gunn e Safran. "L'intera città ha rifiutato il lavoro, sostanzialmente", ha dichiarato una fonte del settore. “Ad un certo punto Todd Phillips è stato vicinissimo ad accettarlo. Lo hanno pregato, addirittura”.

Ricordiamo che Todd Phillips è una delle figure più in vista in casa Warner Bros da ben prima del successo clamoroso di Joker nel 2019, avendo diretto in precedenza la trilogia di Una notte da leoni. Dopo le undici nomination agli Oscar 2020 e il record al box office del cinecomix con Joaquin Phoenix (il primo film rated-r a superare il miliardo), l'autore tornerà nel mondo DC con Joker Folie à Deux, che oltre al ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck includerà anche Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn.

