DC, James Gunn sta uccidendo lo SnyderVerse: i fan sperano nell'uscita di Ezra Miller

L'annuncio del voler partire da zero con un nuovo film su Superman senza Henry Cavill ha reso chiari i piani di James Gunn e Peter Safran per il loro nuovo DC Universe: reboot totale con la conseguente eliminazione dello SnyderVerse, con buona pace dei fan della Snyder Cut. Ora, proprio gli appassionati sperano in un'uscita di scena di Ezra Miller.

Con la cancellazione di Wonder Woman 3 e il probabile recast di Jason Momoa come Lobo e non più Aquaman, è molto probabile che anche gli altri componenti della Justice League usciranno di scena e le loro parti saranno affidate a nuovi attori per far ripartire dall'inizio la narrazione. I fan, quindi, sperano nel licenziamento di Ezra Miller, mai veramente digerito come Barry Allen del DCEU, e alla luce delle ultime problematiche legate all'attore (tra cui i vari arresti e il chiaro segnale di problemi mentali non risolti), ancora più detestato.

La possibilità che lo SnyderVerse venisse completamente ripristinato non è mai stata presa in considerazione nemmeno all'indomani dell'arrivo della Zack Snyder's Justice League su HBO Max, ma al momento sembra davvero impossibile. Gunn ha chiara in mente la sua visione del DCU e vuole iniziare con una nuova serie di personaggi e storie. Non si sa se questo significhi che è in arrivo un reboot completo, anche se questo non potrà avvenire correttamente fino all'uscita prima di The Flash il 16 giugno 2023 e successivamente di Aquaman and the Lost Kingdom, il 25 dicembre 2023.

La strada di The Flash è stata tra le più tortuose di sempre: previsto per la prima volta addirittura nel 2018, a forza di cambi di gestione nel team creativo prima e alla pandemia di covid-19 poi il film è stato rinviato tantissime volte, fino a novembre 2022 e poi ancora a giugno 2023. Ezra Miller ha interpretato per la prima volta Barry in Batman v Superman: Dawn of Justice nel 2016, per poi riprendere il ruolo del supereroe in Suicide Squad di David Ayer e in Justice League di Zack Snyder.

Da allora, però, l'attore è stato sotto l'occhio dei media per comportamenti a dir poco non convenzionali, con le sue disavventure giudiziarie che hanno travolto a più riprese la produzione. Di seguito, infatti, ecco alcuni post da Twitter di alcuni utenti che stanno invocando il licenziamento di Miller, specialmente dopo l'uscita di scena di Henry Cavill.