DC, James Gunn svela la top 10 dei personaggi più amati: '5 di questi debutteranno?'

James Gunn, il co-CEO di DC Studios, ha lasciato intendere che cinque personaggi di una nuova classifica dei preferiti dei fan molto presto potrebbero unirsi al nuovo Universo Cinematografico DC.

Come potete vedere in calce all'articolo, IGN in queste ore ha condotto un sondaggio per scoprire quali personaggi i fan vogliono vedere di più nel DCU da Gunn e Peter Safran, e ha condiviso i risultati il 17 febbraio 2023. In ordine dal più al meno votato, i primi 10 most-wanted degli appassionati sono Nightwing, Martian Manhunter, Lobo, Brainiac, Deathstroke, Cappuccio Rosso, Zatanna, la Corte dei Gufi, Mister Freeze e John Constantine. In queste ore il risultato è stato ricondivisi dall'account Instagram di James Gunn, col nuovo leader della DC che ha scritto: "5 su 10 ce la faranno?"

Ricordiamo che la prima ondata di progetti per il nuovo DCU di Gunn e Safran è stata annunciata il 31 gennaio 2023, così come il titolo della 'Fase 1' della saga, denominata "Capitolo 1: Gods & Monsters". Dopo i film della precedente gestione DC che usciranno nel 2023, vale a dire Shazam! 2, The Flash, Blue Beetle e Aquaman and the Lost Kingdom, la saga ripartirà con le serie tv Creature Commandos, Waller, Lanterns, Paradise Lost e Booster Gold, e con i film Superman: Legacy, The Authority, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: La donna del domani e Swamp Thing.

Al momento, l'unico progetto a cui è stata data una data di uscita ufficiale è Superman Legacy, e i suddetti 'personaggi preferiti dai fan' non sono stati confermati per nessuna serie o film al momento della stesura di questo articolo. Quale vorreste vedere voi? Ditecelo nei commenti!