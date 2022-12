DC, James Gunn rompe il silenzio sulle cancellazioni: 'Non possiamo accontentare tutti'

A quanto pare le informazioni ottenute e pubblicate dal The Hollywood Reporter sul futuro della saga cinematografica della DC, tra cancellazioni e reboot, sono abbastanza accurate: a confermarlo James Gunn, che sui social ha commentato la vicenda provando a mettere le cose in chiaro.

"Dunque, per quanto le notizie che sono uscite ieri dall'Hollywood Reporter, alcune sono vere, altre un po' meno, altre no e per altre non abbiamo ancora deciso" ha esordito James Gunn in un lungo thread sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter. "Peter ed io abbiamo scelto di dirigere i DC Studios sapendo che stavamo entrando in un ambiente spinoso, sia per quanto riguarda le storie che venivano raccontate sia per quanto riguarda il pubblico in attesa, e sapevamo che ci sarebbe stato un inevitabile periodo di transizione mentre iniziavamo a raccontare una storia coerente e connessa attraverso film, TV, animazione e giochi. Ma, alla fine, gli svantaggi di quel periodo di transizione sono stati sminuiti di fronte alle possibilità creative e dall'opportunità di costruire su ciò che ha funzionato finora in DC e di correggere ciò che non ha funzionato".

L'autore ha continuato: "Sappiamo che non possiamo fare tutti felici in ogni fase di questo lungo percorso, ma possiamo promettere che tutto ciò che facciamo sarà fatto al servizio della STORIA e al servizio dei PERSONAGGI DC, perché li amiamo esattamente come li amano i fan. Per quanto riguarda ulteriori risposte sul futuro del DCU, purtroppo dovrò chiedervi di pazientare ancora un po'. Stiamo dedicando a questi personaggi e alle loro storie il tempo e l'attenzione che meritano e noi stessi abbiamo ancora molte altre domande da porre e alle quali rispondere", conclude Gunn.

Secondo quanto riportato, James Gunn e Peter Safran annunceranno i loro piani per la DC a Warner Bros Discovery e al ceo David Zaslav prima delle vacanze natalizie. Tra le novità emerse dal rapporto dell'Hollywood Reporter, la cancellazione di Wonder Woman 3, il passaggio di Jason Momoa da Aquaman a Lobo, l'annullamento di Black Adam 2 e l'addio definitivo al Superman di Henry Cavill.