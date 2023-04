DC, James Gunn risponde ai rumor sul rifiuto alla regia dei fratelli Philippou!

I DC Studios hanno finalmente ingranato la marcia, lanciandosi in nuovi progetti. Il pubblico è rimasto un pò scioccato, però, dal fatto che il duo di youtubers Danny e Michael Philippou avrebbero rifiutato la regia di un prodotto DC. Pare che neanche James Gunn fosse a conoscenza della cosa.

Il CEO dei DC Studios ha la sana abitudine di vagare su Twitter e scoprire un pò il sentiment del pubblico intorno ai suoi lavori. Questo sta diventando un'arma a doppio taglio per lui che si sta ritrovando ad affrontare non poche fake news o indiscrezioni circolate sul nuovo universo DC. Proprio per questo motivo James Gunn è intervenuto sui leak riguardanti la Justice League e, soprattutto, su questa indiscrezione circolata che coinvolgeva due famosi streamer.

Alla domanda, che gli è stata posta da un fan su Twitter ha risposto con un semplice "Non ho idea di cosa tu stia parlando". Questo lascia dedurre quanto molti personaggi stiano cavalcando l'onda del neonato successo della DC per conquistare i loro pochi minuti di notorietà. L'unica cosa che si sa al momento è che Gunn sarebbe alla ricerca di registi disposti ad essere parte integrante di questo inedito universo cinematografico.

Il chiarimento riguardo la posizione dei due streamer è arrivato dopo che Gunn ha raccontato di aver parlato di presentare qualcosa e non di avergli dato in mano le chiavi di nessun progetto. Il regista nel frattempo, ha risposto della possibilità di avere una serie tv sull'Harley Quinn di Margot Robbie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!