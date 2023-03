DC, James Gunn risponde ad un fan: 'Non mi pento di aver cambiato idea'

A differenza di altri CEO di grandi studios sembra che James Gunn si diverta ad interagire con i fan sui social network. L'ultima risposta è arrivata verso un fan che dopo alcune notizie definite "contraddittorie" ha accusato il regista di mentire ai fan. La sua reazione non si è fatta attendere.

La diatriba pare sia girata intorno ad un report recentemente pubblicato secondo cui Ben Affleck sarebbe in corsa per la direzione di The Brave and the Bold. Poco tempo fa, però, il regista si era espresso su Twitter dicendo che nonostante fosse interessato a lavorare con l'ex volto di Batman, l'attore-regista non era direttamente coinvolto nel progetto. L'utente pare non abbia preso molto bene quella che secondo lui è una "eccessiva tendenza a cambiare idea".

Mentre Kevin Smith ha lodato l'abitudine di Gunn di rispondere ai fan, sembra che la questione, questa volta si sia un pò complicata. "Per anni è stato un mio impegno nei confronti dei fan di non mentire mai a loro... e non l'ho mai fatto" ha risposto il regista "Sarei molto curioso di sapere su cosa pensi che io abbia mentito". L'utente pare non si sia arreso, ricondividendo alcune dichiarazioni precedentemente fatte. La risposta di Gunn ha riguardato semplicemente il suo aver cambiato idea e non essersi assolutamente vergognato di questo.

Parlando del futuro della DC James Gunn ha parlato di Zack Snyder e come si sono evoluti i loro rapporti negli ultimi mesi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!