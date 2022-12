DC, James Gunn risponde a Dwayne Johnson e conferma: si ai film Elseworlds sul Multiverso

Dopo il recente annuncio di Dwayne Johnson sul futuro di Black Adam, personaggio che ha appena debuttato nell'universo DC ma che inizialmente non farà parte dei nuovi piani della saga, James Gunn è tornato sui social per continuare la sua particolare campagna promozionale.

Finora, infatti, l'autore di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha usato soprattutto i social media per comunicare e interagire con i fan, commentando quel rumor o quell'indiscrezione, confermando o smentendo, e in queste ore il co-presidente dei DC Studios è tornato su Twitter per rispondere a Dwayne Johnson: "Amo The Rock e sono entusiasta di scoprire cosa faranno lui e la sua Seven Bucks. Non vedo l'ora di collaborare molto presto", ha scritto Gunn, chiudendo con un'emoticon amichevole.

E' la conferma definitiva che Black Adam sarà messo da parte, ma ben più interessante è un secondo tweet arrivato sempre da James Gunn in risposta ad uno dei suoi tanti follower. Il fan, come potete vedere in calce all'articolo, gli ha domandato se i nuovi DC Studios realizzeranno film Elseworlds, vale a dire film ambientati nel Multiverso DC che esplorino mondi alternativi rispetto a quello della saga principale (come le varie realtà della serie tv animata What If dei Marvel Studios, per farla breve) e la risposta dell'autore è stata categorica: "Questo sta già accadendo attivamente".

Il riferimento parrebbe direttamente indirizzato a film come Joker Folie à Deux e a The Batman 2 e le sue serie spin-off, confermati sotto la gestione James Gunn-Peter Safran ma di fatto totalmente slegati rispetto al resto della continuity che i due leader della DC stanno architettando.

Ma a proposito di James Gunn, sapete che da oggi in Italia debutta finalmente Peacemaker, la serie tv con John Cena sequel spin-off di The Suicide Squad? Cliccate sul link per saperne di più.