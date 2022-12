DC, James Gunn risponde alla critiche su Instagram: 'Abbiamo fatto delle scelte difficili'

I primi mesi di vita dei DC Studios sono stati un pò turbolenti. A confermarlo sono le tantissime critiche arrivate a James Gunn e Peter Safran riguardo le scelte fatte nell'ultimo periodo riguardo un restart totale dell'universo DC. Il regista ha deciso di rispondere sui propri profili social.

In un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Gunn ha risposto alle critiche di molti fan nate, in particolare, dopo il licenziamento di Henry Cavill dal ruolo di Superman. Il regista ci ha tenuto ad affermare quanto le scelte da lui prese insieme al co-CEO abbiano come obiettivo tutelare le storie e la proprietà di personaggi creati più di 85 anni fa. "Forse queste scelte potrebbero essere buone, o no, ma sono sempre state fatte con il cuore, integrità e una storia in mente" ha scritto Gunn.

Il post sembra essere una lunghissima risposta alle polemiche online dopo l'annuncio di quello sarà un reboot totale della DC al cinema. Le sue parole non sono solo una assunzione totale di responsabilità riguardo le scelte fatte, ma anche un tentativo di spiegare ai fan che, nonostante possano sembrare decisioni ingiuste, tutto pare essere nel grande quadro di un progetto che porterà alla nascita di un universo DC molto più stabile e gestibile dal punto di vista narrativo e cinematografico.

Secondo quanto dichiarato da Gunn Batman sarà al centro del nuovo universo, nonostante abbia confermato che la versione del personaggio di Matt Reeves rimarrà separata dal quella nella mente dei nuovi DC Studios. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!