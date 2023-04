DC, James Gunn non si opporrebbe ad una collaborazione con i Fratelli Russo!

James Gunn con i Guardiani della Galassia ha plasmato l'universo Marvel ed è stato il primo regista di rilievo del franchise a passare da uno studio cinematografico all'altro. Altri due cineasti che hanno avuto un ruolo importantissimo nell'MCU sono stati i Fratelli Russo.

Molti fanno hanno iniziato a chiedersi se ci possa essere la possibilità di vedere i due registi seguire James Gunn ed entrare nella scuderia dei DC Studios. I fratelli Russo si sono mostrati particolarmente interessanti aThe Brave & The Bold, tra gli ultimi annunci fatti dai due CEO dello studio. Avendo in mano l'intero universo cinematografico in costruzione, Gunn non si è mostrato contrario alla possibilità di vedere i due registi coinvolti in progetti della DC.

Come al solito, ad accendere la miccia è stato un fan su Twitter che ha posto direttamente a James Gunn la domanda. Il CEO dei DC Studios, negli ultimi mesi ha abituato i suoi seguaci a risposte sincere e puntuali (nei limiti del possibile) riguardo il futuro dell'universo cinematografico. Gunn ha dichiarato che non si opporrebbe ad un arrivo dei Russo alla DC. "No, amo quei ragazzi" ha detto semplicemente dimostrando il profondo rispetto che nutre verso i registi di due degli eventi cinematografici della storia del cinema.

Il primo ad aver attuato un cambio di casacca è stato l'attore Frank Grillo che si è definito deluso dalla Marvel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!