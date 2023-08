DC, James Gunn mette in chiaro un dettaglio del DCU che forse molti non hanno capito

Ora che si è lasciato alle spalle i Guardiani della Galassia e i Marvel Studios e in vista delle riprese di Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn è tornato a parlare del futuro del DCU mettendo in chiaro un importante dettaglio per quanto riguarda le uscite al cinema.

Come saprete, infatti, il nuovo DCU consisterà sia di film per il grande schermo che di serie tv per lo streaming su Max, ma che ne sarà dell'animazione? Ad esempio, dato che la saga partirà il prossimo anno con la serie tv animata Creature Commandos per debuttare al cinema nel 2025 con il live-action Superman: Legacy, i fan dovranno aspettarsi una divisione netta tra progetti dal vivo e progetti animati, con i secondi relegati al piccolo schermo? A quanto pare...no!

In un recente post sull'app di social media Threads, infatti, Gunn ha confermato un dettaglio sorprendente sui progetti del DCU: a differenza di quanto accade nel Marvel Cinematic Universe, con l'animazione relegata esclusivamente (almeno per ora) su Disney+, i DC Studios hanno in programma di realizzare un film animato per il cinema che sarà canonico con il resto della saga live-action. Pur confermando ad un fan che i prossimi film d'animazione di Watchmen e Justice League: Crisi sulle Terre Infinite non fanno parte della proposta del DCU, e saranno invece storie di "Elseworlds", Gunn ha confermato che "possiamo aspettarci progetti animati cinematografici" nel prossimo futuro.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.