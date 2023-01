DC, James Gunn a lavoro sul primo progetto del nuovo universo: ci sarà Viola Davis!

All'inizio di quest'anno, James Gunn ha rivelato di essere a lavoro per un nuovo progetto DC e ora i fan più attenti sono stati in grado di scovare nei suoi post un nuovo indizio su uno dei personaggi che comparirà molto presto in questa nuova fase del franchise.

Come potete vedere dal post in calce alla notizia, il nome di Amanda Waller fa capolino tra i documenti del pc di Gunn e questo a detta di molti testimonia il fatto che il personaggio interpretato da Viola Davis tornerà nuovamente dopo essere già apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, The Suicide Squad e, più recentemente, Black Adam.

Ad oggi, l'unica conferma che i fan hanno ricevuto è che Superman farà parte del primo capitolo della DCU e non sarà interpretato dalla star della Justice League Henry Cavill. Al di fuori di ciò, nulla è stato confermato e dunque la notizia di un possibile ritorno di Amanda Waller ha suscitato grande interesse sul web.

Dopo il "licenziamento" della star di The Witcher, in molti pensavano che James Gunn avrebbe fatto terra bruciata in riferimento alla vecchia guardia, ma a quanto pare, il regista è pronto a mantenere dei nomi di spicco del franchise per creare una certa continuità con quanto visto fin qui.

E voi, cosa vi aspettate? Diteci la vostra nei commenti.