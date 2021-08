DC, James Gunn dirigerà il film delle Gotham City Sirens? La risposta del regista

Dopo aver diretto con successo, almeno secondo la critica, il nuovo film dedicato alla Suicide Squad, James Gunn ha rivelato di essersi già confrontato con Warner Bros. per tornare alla regia di un'altro titolo targato DC.

Data la sua volontà di collaborare ancora con Margot Robbie, uno di questi potrebbe essere Gotham City Sirens, progetto incentrato sul trio composto da Harley Quinn, Catwoman e Poison Ivy che è stato affidato inizialmente a David Ayer e di cui però non si è saputo più nulla. Tuttavia, rispondendo ad un fan impaziente di vedere il film sul grande schermo, Gunn ha rivelato che attualmente il progetto non rientra nei suoi piani.

"Potresti essere andato troppo avanti. Sì, Margot e io abbiamo discusso di lavorare di nuovo insieme. Ma non ho mai discusso né preso in considerazione Gotham City Sirens" ha spiegato il regista. "Quindi, articoli speculativi a aprte, non ho riscontrato alcun problema di diritti riguardo a un progetto che non esiste. Non sono necessarie emoji singhiozzanti."

Dopo aver già terminato le riprese della serie HBO Max su Peacemaker, lo ricordiamo, Gunn entro fine anno tornerà ai Marvel Studios per iniziare la lavorazione dell'atteso terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, la cui uscita nelle sale è fissata a maggio 2023.