DC, James Gunn confessa:'Kevin Feige è la prima persona che ho sentito dopo l'accordo'

L'accordo di James Gunn con DC potrebbe creare rivalità con Kevin Feige? Assolutamente no, secondo quanto dichiarato dallo stesso regista di Guardiani della Galassia, che ha raccontato di aver contattato proprio Feige dopo aver sancito la collaborazione con i rivali storici di Marvel. Ecco le parole di Gunn.

Un utente su Twitter ha chiesto a Gunn:"Quindi odi Kevin Feige adesso?". E la risposta di Gunn è stata eloquente.



"Non solo adoro Kevin, è stata la prima persona a cui l'ho detto dopo aver concluso l'accordo con la DC (John Cena è stata la seconda). Contrariamente alla credenza popolare, un dollaro in meno per Marvel non è un dollaro in più per DC. Marvel e DC hanno il comune obiettivo di mantenere viva l'esperienza del cinema!".



Anche Kevin Feige ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al nuovo accordo di James Gunn - che a gennaio dichiarò di essere al lavoro per un secondo spin-off di The Suicide Squad - con DC:"Beh, ha molto lavoro da fare per Marvel da qui a maggio, di cui è ben consapevole. Ma dopo sarò in prima fila per vedere qualsiasi cosa faccia".

Un'amicizia che non sembra possa essere scalfita da questa nuova rivalità sul grande schermo tra Marvel e DC.



L'accordo di James Gunn con DC include anche Peter Safran a capo degli studi DC.