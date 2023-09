DC, James Gunn conferma una quarta star per il DCU: non è né Margot Robbie né Gal Gadot

Dopo aver annunciato il ritorno di 3 attori del vecchio DCEU per la nuova saga reboot DCU il regista e sceneggiatore James Gunn, direttore creativo dei DC Studios, ha svelato anche una quarta star che tornerà nel prossimo franchise.

Come confermato sul social media Threads, nel DCU tornerà anche Freddie Stroma nei panni di Adrian Chase/Vigilante, co-protagonista dell'acclamata serie tv Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad creato proprio da James Gunn: l'autore non ha confermato in quale progetto del DCU i fan incontreranno nuovamente Stroma, ma con una seconda stagione di Peacemaker attualmente in lavorazione è probabile che il ritorno di Vigilante sia previsto per le prossime avventure del supereroe interpretato da John Cena (non a caso l'attore di The Suicide Squad e Fast & Furious è uno dei tre attori precedentemente confermati da James Gunn per il nuovo corso del DCU, oltre a Xolo Mariduena, interprete di Blue Beetle, e Viola Davis, interprete di Amanda Waller). Precedenti rumor hanno anticipato anche il ritorno di Margot Robbie e Gal Gadot come Harley Quinn e Wonder Woman, con Jason Momoa che invece dovrebbe lasciare il ruolo di Aquaman per quello di Lobo, ma al momento James Gunn non ha fornito informazioni in tal senso.

Ricordiamo che la line-up iniziale dei DC Studios per "Capitolo Uno: Dei e Mostri", una sorta di 'Fase 1' in stile Marvel Studios, sarà composta dai film Superman: Legacy, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority e dalle serie tv Creature Commandos, Waller, Booster Gold, Lanterns e Paradise Lost.

Nel frattempo, in queste ore sono trapelati online i primi dettagli sulla storia di Wonder Woman 3, il film mai fatto con Gal Gadot che avrebbe avuto il Batman di Ben Affleck come co-protagonista.